Eintracht-Verteidiger Chandler am Knie verletzt

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Timothy Chandler droht wegen einer erneuten Knieverletzung eine längere Zwangspause. «Er ist jetzt bei einem Spezialisten. Wir wollen ein Update, um abzuschätzen, was gemacht wird», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Mittwoch. Chandler hatte bereits in der Vorsaison Knieprobleme, die ihn in der Rückrunde seinen Stammplatz in der Viererkette kosteten.