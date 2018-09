Eintracht droht Ausfall von Neuzugang Paciencia

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dem Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt droht der nächste Ausfall. Neuzugang und Stürmer Goncalo Paciencia brach am Montag das Training ab und humpelte vom Feld, nachdem er sich das Knie verdreht hatte. Eine Diagnose zur Verletzung des 24 Jahre alten Portugiesen gab es zunächst nicht. Das Team von Trainer Adi Hütter muss derzeit in Jetro Willems (Rotsperre) und Carlos Salcedo (Sprunggelenk) bereits auf Leistungsträger verzichten. Die Eintracht ist am Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund zu Gast.