Eintracht hat erstes Liga-Heimspiel gegen Bremen

Frankfurt/Main (dpa) - Im ersten Heimspiel der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga könnte es bei Eintracht Frankfurt auch zum Comeback von Torhüter Kevin Trapp kommen. Der 28-Jährige ist heute gegen Werder Bremen gleich eine Option für die Startelf des deutschen Pokalsiegers. Erst am Freitag hatten die Hessen die einjährige Leihe des ehemaligen Keepers bekanntgegeben und Trapp vorgestellt. «Ich bin topfit», sagte der Saarländer. Nach dem 2:0 in Freiburg peilen die Frankfurter gegen Bremen den perfekten Bundesliga-Start an. Vize-Weltmeister Ante Rebic fällt wegen Bauchmuskelproblemen erneut aus.