Eintracht hofft dank Eigenvermarktung auf Millioneneinnahmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt erhofft sich durch die Eigenvermarktung von der Saison 2019/20 an künftig jährliche Mehreinnahmen in Millionenhöhe. «Ob das Optimierungspotenzial zwei Millionen Euro beträgt oder sechs Millionen, wird die Zukunft zeigen», sagte Vorstand Axel Hellmann am Donnerstag. «Ich denke, die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Wenn man den Status quo nimmt, glaube ich an drei Millionen Euro. Perspektivisch aber an mehr.»