Eintracht startet in Freiburg in neue Saison

Frankfurt (dpa/lhe) - Pokalsieger Eintracht Frankfurt startet mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg in die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Das ergab sich aus der Veröffentlichung der Spielpläne durch die Deutsche Fußball-Liga am Freitag. Spieltage sind der 25. und 26. August. Im ersten Heimspiel (31.8.-2.9.) empfängt die Eintracht Werder Bremen, ehe es am 3. Spieltag (14.-16.9.) zu Borussia Dortmund geht.