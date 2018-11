Eintracht will ersten Matchball in Europa League verwandeln

Nikosia (dpa) - Eintracht Frankfurt will im Gruppenspiel bei Apollon Limassol an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase der Europa League perfekt machen. «Wir haben den ersten Matchball», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Mittwoch. «Wir wollen die Chance nutzen und in die nächste Runde einziehen.»