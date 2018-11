Eintracht will positive Serie in Stuttgart ausbauen

Der Frankfurter Trainer Adi Hütter gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt fährt ohne Personalsorgen zum Bundesliga-Gastspiel beim VfB Stuttgart. «Wir sind in voller Besetzung», verkündete Eintracht-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. Im 93. Duell mit den Schwaben am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) muss er lediglich auf die Langzeitverletzten Timothy Chandler, Carlos Salcedo und Gonçalo Paciência sowie Mittelfeldmann Lucas Torró verzichten.