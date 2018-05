Eintrachts Alexander Meier will Karriere nicht beenden

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts früherer Torjäger Alexander Meier will seine Karriere trotz seiner langen Verletzungspause fortführen. «Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Am liebsten bei Eintracht», sagte der 35-Jährige der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Zudem hofft er noch auf einen Kurzeinsatz in den verbleibenden zwei Bundesliga-Spielen. «Ich bin jetzt zu 100 Prozent gesund und schmerzfrei. Natürlich kann ich keine 90 Minuten spielen, aber ich würde der Mannschaft gerne helfen.»