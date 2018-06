Eintrachts Europa-League-Karten werden ab Ende Juni verkauft

Frankfurt (dpa/lhe) - Bereits in der kommenden Woche startet der Eintrittskarten-Verkauf für die Spiele von Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase der Europa League. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, können demnach zuerst Dauerkarten-Inhaber vom 25. Juni bis 8. Juli Tickets erstehen. In einer zweiten Phase vom 10. bis 17. Juli haben Mitglieder die Chance, Karten zu kaufen. In den freien Verkauf gehen die begehrten Tickets vom 19. bis 26. Juli.