Eintrag in Online-Telefonbuch: Kosten müssen erkennbar sein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Kosten für Einträge in Online-Telefonbüchern müssen in Anmeldeformularen klar erkennbar sein. Das geht aus einem am Freitag bekannt gewordenen Urteil des Amtsgerichts Frankfurt hervor. Die Zahlungsklage eines Telefonbuch-Vertriebs auf Kosten in Höhe von rund 1270 Euro wies das Gericht zurück. (Az 32 C 2278/17 (90))