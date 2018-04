Eisenbahngewerkschaft beendet Warnstreik bei Cantus

Frankfurt/Kassel (dpa) - Der Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) beim Bahnunternehmen Cantus hatte am Dienstag offenbar keine große Auswirkung. Alle Züge seien gefahren, erklärte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) in Kassel. Die EVG selbst räumte ein, dass «ein Großteil» der Züge trotz Arbeitsniederlegung gefahren sei. An den Standorten Kassel, Fulda, Göttingen und Bebra seien 25 Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft für dreieinhalb Stunden in den Warnstreik getreten.