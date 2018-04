Eisenbahngewerkschaft ruft zu Warnstreik bei Cantus auf

Frankfurt/Main (dpa) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat ihre Mitglieder bei dem Bahnunternehmen Cantus am Dienstag zu einem mehrstündigen Warnstreik in Nord- und Osthessen sowie Südniedersachsen aufgerufen. Der Ausstand an den Standorten Kassel, Fulda, Göttingen und Bebra soll um 05.30 Uhr beginnen und bis 09.00 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft am Montagabend mitteilte. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers sind etwa zwölf Züge betroffen. «Das wird schon erhebliche Auswirkungen haben.» Verspätungen und Zugausfällen seien zu erwarten.