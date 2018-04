Eisverband: Deutsche essen mehr Speiseeis aus Früchten

Seligenstadt (dpa/lhe) - Die deutschen Kunden essen laut der in Seligenstadt ansässigen Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis) immer mehr Fruchteis. In der Vitrine fänden sich mehr Fruchteissorten als vor zehn Jahren, erklärte Uniteis-Sprecherin Annalisa Carnio. «Meloneneis, Blaubeereis, Pfirsicheis, also nicht nur die klassische Zitrone und Erdbeere», so Carnio. «Der Konsument will immer mehr etwas Frisches, Leichtes und Gesundes.»