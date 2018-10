Elefantenrunde in heißer Wahlkampfphase

Wiesbaden/Mainz (dpa/lhe) - Die Spitzenkandidaten der Parteien, die die größten Chancen auf einen Einzug in den Hessischen Landtag haben, stellen sich heute in Wiesbaden zur Diskussion. Nach den jüngsten Umfragen haben CDU und SPD an Zustimmung in der hessischen Bevölkerung verloren. Der Höhenflug der Grünen hält dagegen an. Linke, FDP und AfD können nach den Befragungen der Bürger voraussichtlich mit einem Einzug in den Landtag rechnen. Gewählt wird in Hessen am 28. Oktober.