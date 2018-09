Eltern, Lehrer und Schüler demonstrieren für bessere Bildung

Das Thema mit dem Geld kennt Janosch von seiner Mutter Joana. Sie ist Lehrerin. An der Grundschule bekomme sie weniger Gehalt als an anderen Schulformen, sagt Joana. Neben mehr finanzieller Anerkennung wünscht sie sich bessere Bedingungen für Lehrer und Schüler in Intensivklassen, um den oft traumatisierten Kindern gerecht werden zu können. Mehr Kollegen, kleinere Klassen - davon träumen auch drei Lehrerinnen aus Bad Vilbel. Sie betreuen Inklusionsklassen. «Das funktioniert nur, wenn man zwei Lehrkräfte hat.» Der Alltag sei davon weit entfernt, was für Stress sorge. Schulsozialarbeit? «Ja, eine halbe Stelle für bis zu 600 Schüler», stellen die drei frustriert fest.

Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Hessen tragen Lehrer, Erzieher und Eltern ihren Ärger über Probleme im Bildungssektor auf die Straße. Unter den Teilnehmern an den Demos in Frankfurt und Kassel sind viele Familien. Einige von ihnen klagen nicht nur über zu große Klassen und fehlende Lehrer und Erzieher, sondern auch über den baulichen Zustand der Schulen. Dies ist wohl auch gemeint, als die GEW am Samstag von «deutlich sichtbaren Defiziten» und «einstürzenden Schulbauten» sprach. In Kassel und in Neukirchen wurden in diesem Jahr zwei Schulen aufgrund von Einsturzgefahr geschlossen. Die Gewerkschaft fordert vom Land ein Sofortprogramm von 500 Millionen Euro zugunsten der Bildung aufzulegen.

Die CDU, in der Landesregierung verantwortlich für das Kultusministerium, sieht die Situation an den Schulen ganz anders als die Protestierenden. Die Bildungspolitik sei «auf Erfolgskurs», lässt sie ihren bildungspolitischen Sprecher Armin Schwarz erklären. Dem beklagten Lehrermangel hielt Schwarz entgegen, die Landesregierung habe die Zahl der Lehrerstellen auf das Rekordhoch von 54 100 gesteigert. Auch die pro Kopf-Ausgaben von 1495 Euro für Bildung seien Rekord.

Die Linke warf der CDU dagegen vor, «rosarot zu malen». Das Eigenlob sei ein Armutszeugnis. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sorge nicht für bessere Rahmenbedingungen, sondern stehe für «ein Scheitern der schwarzgrünen Bildungspolitik», sagte Linken-Fraktionschefin Janine Wissler laut Mitteilung.