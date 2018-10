Ende der Stimmenauszählung zur Verfassungsreform in Sicht

Frankfurt gehört zu den letzten noch nicht ausgezählten Wahlkreisen. In der Mainmetropole beteiligten sich am Sonntag 40 Prozent der Wähler an der Volksabstimmung zur Verfassungsreform, wie die Stadt mitteilte. Der Landeswahlleiter rechnete mit einem vorläufigen Endergebnis frühestens am Donnerstagvormittag. Die Reform tritt in Kraft, wenn sie am 16. November 2018 durch den Landeswahlausschuss bestätigt wird. Die Volksabstimmung war nach Angaben der Stadt Frankfurt die bisher umfangreichste Abstimmung auf Landesebene.