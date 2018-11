Endgültiges Ergebnis: Hessen nehmen Verfassungsreform an

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Reform der hessischen Landesverfassung ist beschlossene Sache. Wie aus dem am Mittwoch vorgelegten endgültigen Ergebnis der Volksabstimmung hervorgeht, stimmten die Hessen mit großer Mehrheit für die vom Landtag vorgelegten Änderungen. Weil es in Karben in der Wetterau und in Frankfurt Pannen bei der Auszählung gegeben hatte, mussten die beiden Stimmbezirke nachgezählt werden. Trotzdem unterscheidet sich das endgültige Wahlergebnis kaum von dem vorläufigen. Die Abstimmung über insgesamt 15 Änderungen hatte zeitgleich mit der Landtagswahl stattgefunden.