Endspiel um den Pokal wird in Stadtallendorf ausgetragen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Finale um den Hessenpokal zwischen den beiden Regionalligisten TSV Steinbach und dem KSV Hessen Kassel wird am 21. Mai in Stadtallendorf ausgetragen. Das gab der Hessische Fußball-Verband am Donnerstag bekannt. Anstoß ist entweder am Pfingstmontag um 12.30 Uhr, 14.30 Uhr oder 17.00 Uhr. Die genaue Uhrzeit werde im Rahmen des Finaltags der Amateure bis Anfang Mai festgelegt.