Endspurt für Millionenprojekt: Bad Karlshafen flutet Hafen

Ein Baustellenschild "Wiederanbindung des historischen Hafens an die Weser" steht am Hafenbecken in Bad Karlshafen. Foto: Swen Pförtner/Archiv

Bad Karlshafen (dpa/lhe) - Der Bau des neuen Hafens im nordhessischen Bad Karlshafen geht in die Endphase: Am Mittwoch begann die Stadt, das Becken im historischen Stadtkern zu fluten. Per Knopfdruck ließ Bürgermeister Marcus Dittrich (parteilos) Wasser hinein. «Wir müssen jetzt sehen, wie der Testbetrieb verläuft», sagte er. Am Freitag soll das Becken voll sein. Komplett fertig werde der reaktivierte Hafen erst im Frühjahr. Das umstrittene Projekt in der 3600-Einwohner-Stadt kostet 6,5 Millionen Euro.