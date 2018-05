Energiedienstleister Techem an Investorengruppe verkauft

Techem mit Sitz in Eschborn ist einer der beiden großen Nebenkostenerfasser in Deutschland, neben Ista. Abgesehen von Heizkostenabrechnungen bietet das Unternehmen unter anderem auch Lösungen für einen geringeren Energieverbrauch, Brandschutz und nachhaltige Wärmeversorgung an. Macquarie hatte die damals börsennotierte Techem vor etwa 10 Jahren gekauft und anschließend von der Frankfurter Börse genommen.

Wettbewerber Ista war im Juli 2017 vom Finanzinvestor CVC nach China verkauft worden. Neuer Eigentümer sind nach früheren Angaben der Essener zwei Unternehmen im Besitz der in Hongkong ansässigen Familie des Milliardärs Li Ka-shing.