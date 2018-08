Enkeltrick-Betrug: Polizei nimmt Verdächtige fest

Frankfurt/Main/Philippsburg (dpa/lhe) - Ermittler haben nach einem Enkeltrick-Betrug in Philippsburg (Baden-Württemberg) eine Tatverdächtige in Frankfurt festgenommen. Die 25-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Karlsruhe am Montag mit. Zusammen mit einer noch unbekannten Anruferin soll die mutmaßliche Betrügerin eine 68 Jahre alten Seniorin um 23 000 Euro gebracht haben.