Enquetekommission einigt sich auf gemeinsamen Bericht

Große Gemeinsamkeiten habe es etwa bei Fragen der Lehrerbildung, bei der Beschulung von Flüchtlingskindern und beim Umgang mit sexuellem Missbrauch an Schulen oder Kitas gegeben, sagte Merz. Lehrern und Erziehern sollten landesweit mehr Hilfen an die Hand gegeben werden, was sie im Falle eines Missbrauchs-Verdachts tun können.

Bei der Aus- und Fortbildung von Lehrern seien sich die Fraktionen einig gewesen, dass die neuen sozialen Medien stärker in den Fokus rücken müssen. Uneinigkeit habe es dagegen unter anderem in der Frage gegeben, ob behinderte Kinder einen Rechtsanspruch auf einen gemeinsamen Unterricht mit nicht-behinderten Mitschülern haben.

Zu einem hessischen Bildungsgipfel 2015 hatte es kein gemeinsames Abschlussdokument gegeben.