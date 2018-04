Enquetekommission verabschiedet ihren Bericht

Unter anderem soll die Todesstrafe aus der Landesverfassung verschwinden, obwohl der Passus ohnehin längst ungültig ist. Außerdem will das Land Kinderrechte stärken und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern betonen.

Die geplanten Änderungen waren Ende 2017 in den Landtag eingebracht worden. Sie sollen am kommenden Mittwoch im Plenum diskutiert und im Mai verabschiedet werden. Parallel zur Landtagswahl im Oktober 2018 können die Hessen in einem Volksentscheid über die Änderung ihrer Landesverfassung abstimmen.