Entlaufenes Pferd sorgt auf Autobahn 5 für Aufregung

Pfungstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - Ein entlaufenes Pferd hat auf der Autobahn 5 in Südhessen für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei in Darmstadt berichtete, lief der Schimmel mehrere Kilometer über die vielbefahrene Strecke. Streifenwagen der Polizei bremsten den Verkehr ab. Erst als das Pferd langsam zwischen den Autos trabte, konnten Helfer es einfangen und zu einem nahe gelegenen Hof führen. Dort wurde es seiner Besitzerin zurückgegeben. Menschen kamen bei der Aktion am Samstagmorgen in der Nähe von Pfungstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) nicht zu Schaden.