Entschärfung von Weltkriegsbombe in Offenbach geplant

Offenbach (dpa/lhe) - Bei Bauarbeiten am Kaiserlei-Kreisverkehr in Offenbach ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der verhältnismäßig kleine Blindgänger mit 20 Kilogramm solle gegen 23.00 Uhr entschärft werden, teilte die Stadt Offenbach mit. Anwohner in einem Radius von 300 Metern sollten ab 20.00 Uhr ihre Häuser verlassen. Man rechne mit einem Evakuierungszeitraum von fünf Stunden. Die Autobahn 661 wird laut Polizei nicht gesperrt, allerdings sind die Zufahrten am Kreisel betroffen. Ob der S-Bahn-Verkehr gestoppt wird, war zunächst unklar. Eine Gefahr gehe von der Bombe nicht aus. Zuvor hatte Hit Radio FFH über das Thema berichtet.