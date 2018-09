Entscheidung für Investor: Kritik an Outlet-Center-Plänen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Verbraucherpreise haben in Hessen wegen höherer Kosten für Heizöl, Kraftstoffe und Gemüse im September wieder angezogen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Preise 1,9 Prozent über (...)