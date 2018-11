Entscheidung zu Outlet-Center-Plänen verschoben

Gelnhausen (dpa/lhe) - Die Stadt Gelnhausen tritt mit ihrem geplanten Outlet-Center auf der Stelle. Die Stadtverordneten vertagten am Mittwochabend ihre Entscheidung. Mehrere Fraktionen nannten im Stadtparlament rechtliche Bedenken an der geplanten Abstimmung. Dabei sollten die Kommunalpolitiker entscheiden, welcher der beiden Investoren das Outlet bauen soll. Die Entscheidung soll nun in der nächsten Sitzung am 12. Dezember getroffen werden.