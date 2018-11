Entsorgungsanlagen: 140 000 Tonnen Abfälle aus dem Ausland

Wiesbaden (dpa/lhe) - Entsorgungsanlagen in Hessen nehmen pro Jahr durchschnittlich rund 140 000 Tonnen Abfälle aus dem Ausland an. Dabei handelt es sich vor allem um Bau- und Abbruchabfälle sowie Katalysatoren und Batterien, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. International gefragt seien besonders Deponiekapazitäten für Bau- und Abbruchabfälle, die als gefährlich eingestuft würden. Drei Viertel dieser Abfälle stammten den Angaben zufolge aus der Europäischen Union.