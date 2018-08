Entwarnung nach Bombendrohung in Hofheim

Hofheim (dpa/lhe) - Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei ein Einkaufszentrum in Hofheim am Taunus für etwa drei Stunden geräumt. Die Zufahrten zum Chinon Center und das Parkhaus wurden am Samstagvormittag gesperrt, Einsatzkräfte durchsuchten mit Sprengstoffhunden das Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Es seien aber keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden. Gegen 11.15 Uhr wurde das Einkaufszentrum wieder freigegeben.