Entwarnung nach Marktplatz-Evakuierung: Kein Sprengsatz

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Foto: Silas Stein/Archiv

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Foto: Silas Stein/Archiv

Butzbach/Friedberg (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines verdächtigen Koffers auf dem Marktplatz in Butzbach hat die Polizei Entwarnung gegeben. In dem Gepäckstück habe sich ein in Alufolie eingewickelter Pflasterstein befunden. Jemand habe anscheinend bewusst einen großen Polizei-Einsatz provozieren wollen, sagte eine Polizeisprecherin in Friedberg. Der Koffer sollte so aussehen, als sei etwas Gefährliches wie ein Sprengsatz enthalten. Einzelheiten nannte sie nicht, um kein Täterwissen öffentlich zu machen.