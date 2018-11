Erdgas aus beschädigter Leitung entwichen

Herbstein/Fulda (dpa/lhe) - In einer Anlage eines Betriebes im osthessischen Herbstein ist aus einer beschädigten Leitung Erdgas ausgeströmt. Die Polizei sperrte zur Sicherheit eine angrenzende Bundesstraße 275 für den Verkehr. Eine Gefahr für Anwohner habe jedoch nicht bestanden, teilte die Behörde in Fulda mit. Nach ersten Ermittlungen hatte ein Baggerfahrer in dem Betrieb im Ortsteil Rixfeld (Vogelsbergkreis) am Mittwoch den Stutzen eines Gasrohrs beschädigt. Nach einer guten Stunde stoppte die Feuerwehr den Austritt. Wie viel Gas in der Zwischenzeit entwichen war, war zunächst unklar.