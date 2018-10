Erdogan fordert Respekt für Urteil gegen Patrick K.

Patrick K. aus Gießen ist sei März in der Türkei inhaftiert. Ein Gericht hatte ihn am Freitag wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Vortag angekündigt, mit Erdogan über den Fall sprechen zu wollen. K. ist einer von fünf Deutschen, die weiterhin aus «politischen Gründen» in der Türkei in Haft sind. Die Fälle belasten die bilateralen Beziehungen schwer.