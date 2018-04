Erfassung von Unterrichtsausfall: Ministerium prüft Ausbau

Um den Unterrichtsausfall war in Hessen zuletzt Streit entbrannt. Die Landesschülervertretung hatte in einer Stichprobe ermittelt, dass an einem Tag an knapp 100 Schulen insgesamt mehr als 1600 Stunden ausgefallen waren, rund 1550 wurden vertreten. Das Ministerium bewertete die Umfrage als «weder repräsentativ noch fundiert».