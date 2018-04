Erfolgloser Einbrecher schläft in Keller ein: Festgenommen

Dietzenbach/Offenbach (dpa/lhe) - Leichtes Spiel hatte die Polizei in Dietzenbach bei Offenbach bei der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers. Der Mann war nämlich im Keller eines Hauses eingeschlafen, nachdem er erfolglos versucht hatte, mehrere Türen zu Arztpraxen und Wohnungen aufzubrechen, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Dazu hatte er sich am Samstagmorgen im Heizungsraum des Gebäudes Schrauben und andere Gegenstände beschafft. An den weiteren Türen scheiterte der 42-Jährige dann jedoch. Am Vormittag suchten die alarmierten Polizisten dann das Haus ab und rissen den Mann im Keller aus dem Schlaf.