Erinnerungen an 70 Jahre «Luftbrücke»

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, sprach vom «ersten Kampf des Kalten Krieges». Zu der Jubiläumsfeier am Luftbrücken-Denkmal waren neben den Botschaftern Großbritanniens und Frankreichs auch Berliner gekommen, die damals Schokolade und Lebensmittel aus der Luft erhielten.

Die an der Luftbrücke beteiligten Piloten hatten die Bevölkerung in den Westsektoren der damals geteilten Stadt vom Juni 1948 an aus der Luft versorgt. Zuvor hatten die sowjetischen Behörden die Wasser-, Straßen- und Schienenverbindungen nach West-Berlin unterbrochen. Bereits im Juli 1948 wurden über die Luftkorridore täglich mehr als 2000 Tonnen Hilfsgüter nach Berlin gebracht.