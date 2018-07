Erlebnismuseum Vulkaneum: Gute Bilanz im ersten Jahr

Schotten (dpa/lhe) - Ein Jahr nach der Eröffnung zieht das Vulkan-Museum in Schotten (Vogelsbergkreis) eine positive Bilanz und will die Ausstellung ausbauen. Noch in diesem Jahr wird ein neues Vulkan-Modell hinzukommen. Anfang nächsten Jahres soll ein Modell im Vulkaneum installiert werden, das den Erdaufbau mit seinen Schichten vom Kern bis zum Mantel zeigt. «Wir haben von Besuchern dazu viele Fragen bekommen, konnten sie natürlich auch beantworten. Anhand des Modells können wir es dann auch plastisch verdeutlichen», erklärte Geschäftsführer Ralph Koster.