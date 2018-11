Ermittler: 19-Jähriger tötete Gleichaltrige und dann sich

Spurenermittler stehen im Aufzug des Studentenwohnheims, in dem die Leichen einer Frau und eines Mannes entdeckt wurden. Foto: Uwe Zucchi

Kassel (dpa/lhe) - Die 19-Jährige aus dem Studentenwohnheim in Kassel ist ersten Ermittlungen zufolge von ihrem gleichaltrigen Bekannten getötet worden. Anschließend habe sich dieser selbst das Leben genommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach ersten Obduktionsergebnissen am Freitag mit. Hinweise auf einen dritten Tatbeteiligten gebe es nicht. Einzelheiten und das Motiv seien aber noch unklar, die Obduktion daure noch an.