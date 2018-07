Ermittler bekommen erste Zeugenhinweise zu vertuschtem Mord

Es geht in dem Fall um den Mord an einem 45-Jährigen im April 1997, der als Autounfall getarnt worden war. Der Mann aus Bad Nauheim war tot in seinem Wagen in Ober-Mörlen (Wetteraukreis) gefunden worden. Erst vor etwa dreieinhalb Jahren gab ein Zeuge den Ermittlern zufolge den Hinweis, dass der Mann umgebracht worden sei. Bei den folgenden Untersuchungen stellte sich heraus, dass der 45-Jährige offenbar durch einen Genickschuss getötet worden war.