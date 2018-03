Ermittler gehen nach Unfall von verbotenem Autorennen aus

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag war ein zwölf Jahre alter Junge verletzt worden. Die beiden jungen Männer sollen nach Angaben der Ermittler mit ihren PS-starken Autos durch die Innenstadt gerast sein. An einer Ampel stießen sie zusammen. Der 18-Jährige erfasste dabei mit seinem Wagen das Kind, das am Straßenrand stand. Er und der Fahrer des anderen Autos blieben hingegen unverletzt.