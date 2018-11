Ermittler untersuchen Feuer in zwei Lagerhallen

Reinhardshagen/Kassel (dpa/lhe) - Nach dem Brand zweier Lagerhallen mit hohem Schaden im Landkreis Kassel suchen Brandermittler nach der Ursache. Die Fachleute würden nun den Ort des Feuers in Reinhardshagen-Vaake aufsuchen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kassel am Montag. Wann Ergebnisse vorlägen, sei noch unklar. Das Feuer hatte am Samstag 250 000 Euro Schaden verursacht. Verletzt wurde niemand. In den Gebäuden waren Plastikteile und Reifen gelagert.