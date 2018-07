Ermittler untersuchen tödlichen Strom-Unfall

Darmstadt/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Stromschlag an einem Darmstädter Bahnhof versuchen die Ermittler den genauen Unfallhergang zu klären. Zu den offenen Fragen gehöre, wie der verunglückte Junge mit der Starkstrom führenden Oberleitung in Berührung kam, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag in Frankfurt. Der 13-Jährige war am Mittwoch auf einen Güterwaggon geklettert und hatte dort den Stromschlag erlitten. Der Junge hatte den Ermittlern zufolge zusammen mit drei anderen Kindern im Bahnhofsbereich gespielt. Die Zwölfjährigen stehen aber unter Schock und konnten noch nicht zu dem Unglück befragt werden.