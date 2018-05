Ermittler vernehmen nach Angriff auf schwangere Frau Zeugen

Bischofsheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach der Messerattacke auf eine schwangere Frau in Bischofsheim vernehmen die Ermittler derzeit Zeugen. Es gebe einige Menschen, die die Tat beobachtet hätten, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Mittwoch in Darmstadt. Das 38-jährige Opfer befinde sich noch immer auf der Intensivstation und habe noch keine Aussage machen können. Auch der 23 Jahre alte Angreifer habe sich noch nicht zur Tat genau geäußert, sie aber gestanden. «Das Motiv ist noch völlig unklar», erklärte Hartmann.