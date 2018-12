Ermittler wollen Details zu getötetem Rentner bekanntgeben

Volkmarsen (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines Toten in einem brennenden Haus im nordhessischen Volkmarsen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie die Staatsanwaltschaft in Kassel und die Polizei in Korbach am Freitag mitteilten, wollen sie in der kommenden Woche Einzelheiten zu dem mysteriösen Fall bekanntgeben. Ob es schon eine heiße Spur gibt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht. Auch die genaue Todesursache des 79-Jährigen blieb damit weiter unklar.