Ermittlungen: Frau tot in Wohnung entdeckt

Hattersheim (dpa/lhe)- Nachdem eine Frau tot in ihrer Wohnung in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) entdeckt wurde, wird nun auch außerhalb von Hessen ermittelt. Das soziale und familiäre Umfeld der 58-Jährigen werde nun gezielt untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Nach der rechtsmedizinischen Untersuchung am Donnerstag liege jedoch noch kein Ergebnis vor. Auch ein Motiv oder einen Tatverdacht gebe es bisher noch nicht. Zwei Angehörige hatten die Tote am Mittwoch im Stadtteil Eddersheim auf dem Fußboden ihrer Wohnung entdeckt. Die Leiche hatte laut Polizei mehrere Stichverletzungen.