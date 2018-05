Ermittlungen dauern nach Festnahme in Frankfurter Café an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Festnahme eines Mannes in einem Café in Frankfurt-Höchst sind die Hintergründe weiter unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern am Dienstag an, wie eine Sprecherin sagte. Es sehe inzwischen so aus, als sei der 48-Jährige nicht bewaffnet gewesen. Der Mann soll am Montag in dem Café zwei Frauen bedroht haben. Eine Spezialeinheit der Polizei nahm den Verdächtigen fest. Die Gegend rund um den Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt.