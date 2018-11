Ermittlungen gegen mutmaßliche Schleuser: Drei Festnahmen

Frankfurt/Main/Köln (dpa/lhw) - Die Bundespolizei hat am Dienstag drei mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande festgenommen. Am Morgen hätten 130 Beamte insgesamt sechs Wohnungen und Objekte in Köln, Wiesbaden und Düsseldorf durchsucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main ermittelte den Angaben zufolge bereits seit einem Jahr unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln gegen die Gruppe.