Ermittlungen gegen mutmaßlichen Vergewaltiger aus Fanzug

Düsseldorf (dpa/lnw) - Knapp drei Monate nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Sonderzug für Fußballfans sind die Ermittlungen gegen einen tatverdächtigen Mann noch nicht abgeschlossen. «Es wird zeitnah geschehen, aber es gibt keinen Termin», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach auf Anfrage. Der damals 30-Jährige soll Mitte April eine junge Frau in einem Zug voller Fußballfans auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach missbraucht haben. Er sitzt unabhängig von den jüngsten Vorwürfen wegen einer anderen Freiheitsstrafe in Haft.