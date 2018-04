Ermittlungen laufen nach dem Versprühen von Reizgas weiter

Lollar/Gießen (dpa/lhe) - Nach dem Versprühen von Reizgas in einer Schule in Mittelhessen ist die Polizei weiter mit den Ermittlungen zu den Hintergründen beschäftigt. Am Samstag gab es zunächst keine neuen Erkenntnisse, auch nicht zu den beiden Mädchen, die die Substanz versprüht haben sollen, wie ein Polizeisprecher in Gießen sagte.