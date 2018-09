Ermittlungen wegen Bombendrohung an Schule dauern an

Korbach (dpa/lhe) - Nach den Bombendrohungen gegen eine Schule im nordhessischen Korbach untersuchen die Ermittler weiterhin mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Vorfällen. Verdächtige gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Wegen des Drohanrufs war die Schule am Vortrag geräumt und abgesucht worden. Einen verdächtigen Gegenstand fand die Polizei nicht, so dass der Unterricht wieder aufgenommen werden konnte. Bereits vor zwei Wochen war eine Drohung eingegangen und das Gebäude geräumt worden. Weitere Details zu den Fällen nannte die Polizei aus «ermittlungstaktischen Gründen» nicht.