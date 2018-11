Ermittlungen zu Feuer auf Hühnerhof eingestellt

Friedberg (dpa/lhe) - Nach dem Brand auf einem Hühnerhof in der Wetterau, der mutmaßlich durch einen technischen Defekt verursacht wurde, hat die Polizei die Ermittlungen vorerst eingestellt. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag. Am Mittwochnachmittag hatten die Ermittler mitgeteilt, dass nach ihren Erkenntnissen keine Hinweise auf Brandstiftung vorlägen und ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst habe. Dieser gehe aber nicht auf die Photovoltaikanlage auf dem Hof zurück.